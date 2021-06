Ragazzo di 15 anni muore dopo un tuffo in piscina: «Forse una congestione, o ha battuto la testa»

Un ragazzo di 14 anni della provincia di Modena, Adam Douzad, originario di Bastiglia, è morto all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo aver avuto un grave malore dopo un tuffo in piscina. Il dramma è avvenuto sabato a San Pietro in Elda, San Prospero (nel modenese): dopo il tuffo in piscina il giovane si è sentito male, non si sa ancora se per aver battuto la testa oppure per una congestione.

