Travolto dal treno, muore a 17 anni: tre ragazzi fotografano tutto

Mercoledì 30 Maggio 2018, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 10:28

Diciassettenne si lancia sui binari davanti all’obiettivo di una macchina fotografica che ha immortalato le istantanee della tragedia. Un dramma che si è consumato in diretta davanti a tre ragazzi che stavano fotografando i treni in transito. La vittima è un 17enne, di origini filippine da tempo residente a Marina di Montemarciano. Poco prima delle 19 è arrivato in stazione. Ha guardato verso destra dove stava sopraggiungendo un treno merci poi a sinistra. Per un istante il suo sguardo si è...