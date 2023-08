Pensionata muore in pochi minuti dopo la puntura di un calabrone. In Friuli una donna morsa da una vipera è in ospedale

Una donna è morta dopo essere stata punta da un calabrone. E un'altra si trova in ospedale dopo essere stata morsa da una vipera. D'estate si moltiplicano le occasioni di contatto con gli insetti e con gli animali potenzialmente pericolosi.

Qualche giorno fa era rimbalzata la notizia di un bimbo morto a causa della puntura di un calabrone al collo. Il bimbo è andato in choc anafilattico e poi in arresto cardiaco.

Oggi è successo di nuovo nella provincia di Frosinone.

La donna è stata punta all'improvviso da un calabrone che le ha scatenato una reazione allergica uccidendola in pochi istanti. È accaduto nella località Filetti di Piedimonte San Germano al confine con Aquino, nel sud della provincia di Frosinone.

La pensionata, Rosa Mattia, insieme al marito ieri sera si è sistemata sotto una pianta. La tragedia è avvenuta intorno alle 22: è stata punta da un calabrone che le ha subito provocato uno choc anafilattico.

Il marito è corso in casa per prendere il Bentelan, tenuto sempre a portata di mano su consiglio del medico ma nonostante la rapidità, tornando in giardino ha trovato la moglie già morta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale sanitario del 118 che ha solo potuto constatare il decesso della donna.

Morsa da una vipera in montagna, 47enne di Aviano in ospedale

Una donna di 47 anni di Aviano (Pordenone) è stata morsa alla mano da una vipera mentre si trovava sulla cima del monte San Daniele del Monte a quota 1.100 metri circa, a nord del lago di Barcis, in Friuli.

La richiesta di intervento al soccorso alpino è arrivata poco prima delle 13 su attivazione della struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore (Belluno), essendo gli altri due velivoli dell'elisoccorso regionale Fvg già impegnati su altri scenari.

Le squadre di terra della stazione di Maniago del soccorso alpino hanno raggiunto l'elipiazzola ad Andreis pronti a intervenire in caso di necessità. La donna è stata prelevata con il verricello e elitrasportata a Belluno.