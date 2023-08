Il malore e la corsa disperata in ospedale, Soleil Andolfi muore a 19 mesi tra le braccia dei genitori

MONTEPRANDONE - Una comunità sotto shock quella di Centobuchi (Ascoli Piceno) colpita dalla morte della piccola Soleil Andolfi di soli 19 mesi. La bambina si trovava in vacanza in Albania, dove vive la famiglia di origine della madre, quando è morta per un malore.



Le circostanze



Tutto è avvenuto nel giro di pochi giorni. La famiglia della piccola, infatti, aveva contratto il Covid in vacanza e in seguito la bambina aveva iniziato a stare male ma non è chiaro se anche lei fosse positiva. Nel momento in cui Soleil ha iniziato a peggiorare è stata trasportata in ospedale dove non c’è stato nulla da fare ed è morta. Saranno le analisi e gli esami a stabilire le cause del decesso. Così quella che doveva essere una vacanza all’insegna della spensieratezza si è trasformata in un incubo e dei peggiori. Appena un anno e mezzo e la piccola è spirata davanti agli occhi dei genitori Lorinda e Alessandro. La famiglia viveva da qualche anno a Centobuchi in via Borgo Nuovo assieme agli altri due figli Emily e Joel.

La madre Lorinda è di origini albanesi pur avendo vissuto sempre in Italia e l’intero nucleo aveva approfittato delle vacanze estive per raggiungere i nonni, ma mai avrebbero immaginato cosa avrebbe riservato per loro il destino.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia attraverso i social, un’intera comunità sconvolta da questo lutto, sia da parte di coloro che conoscevano la piccola e i genitori, sia da chi è rimasto colpito dalla tenera età della bambina. Di “angelo salito in cielo” parlano gran parte dei post, dove il pensiero ora va all’immenso dolore dei genitori e dei fratelli.



Il dolore



«Ho saputo ieri della morte della piccola Soleil – racconta il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi – sono stato contattato dall’ambasciata per tutte le procedure del caso e poi ho parlato con il padre per organizzare la tumulazione. È stato straziante, al padre ho rivolto le condoglianze da parte di tutta la comunità di Monteprandone che in questo momento si stringe attorno al dolore infinito di questa famiglia». La salma della piccola Soleil rientrerà in Italia oggi e nel pomeriggio, alle 16.30 saranno celebrati i funerali presso la chiesa Regina Pacis per poi procedere alla tumulazione presso il cimitero di Monteprandone.