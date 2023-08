Bambina di 5 anni precipita dal quinto piano, un ragazzo la prende al volo e la salva: miracolo a Torino

Miracolo a Torino: una bambina di cinque anni è precipitata questa mattina dal quinto piano di un palazzo di via Nizza 389, alla periferia della città. La piccola, a quanto si apprende, è stata salvata da un ragazzo che ha visto la scena ed è riuscito a prenderla al volo, attutendone la caduta e l'impatto.

Soccorsa dai sanitari, la bambina è inn ospedale ma la sua vita non sarebbe in pericolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano su quanto accaduto. Dai primi riscontri la bimba, italiana, si trovava in casa con i genitori.