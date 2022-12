Va al funerale della moglie, al ritorno viene investito da un'auto e batte la testa: Giovanni morto dopo due giorni di agonia

Giovanni Battista Facchinetti è morto. L'anziano di 80 anni, lunedì 12 dicembre si è recato al funerale della moglie, ma al ritorno un'auto lo ha travolto. E dopo una lotta tra la vita e la morte durata tre giorni, l'uomo non ce l'ha fatta. Forse per il buio e la nebbia presenti, una vettura che stava procedendo a velocità ridotta lo ha investito e l'anziano è caduto a terra battendo la testa. Da lì la corsa in ospedale in codice giallo, visto che le sue condizioni non sembravano gravi, poi l'epilogo drammatico.

Giovanni Battista Facchinetti è morto stato investito nella sera di lunedì in via Conciliazione a Travagliato, in provincia di Brescia. Un destino davvero crudele quello dell'80enne che durante la mattinata aveva partecipato, insieme a tutta la sua famiglia, alle esequie della moglie Maria. La sua scomparsa ha gettato nella tristezza l’intera comunità, che ora si stringe attorno alla famiglia e ai figli Francesco, Nadia e Marco.

L'uomo stimato e apprezzato da tutti nel paese del Bresciano, da anni era impegnato nel volontariato. E adesso saranno molti quelli che venerdì 16 dicembre alle ore 15 si recheranno alla chiesa parrocchiale per rendere omaggio e un ultimo saluto all'uomo vittima di uno sfortunato incidente.