Auto finisce in mare nel porto di La Spezia: morto il conducente, il passeggero si salva lanciandosi dal veicolo

Tragedia questa mattina in porto a La Spezia. Secondo le prime informazioni un'auto di servizio è finita in mare nella zona tra Calata Artom e Molo Fornelli, nel terminal Lsct. Il conducente del mezzo sarebbe deceduto, il passeggero si è salvato lanciandosi dallo sportello.

Auto in mare a La Spezia, i soccorsi

Le attività portuali sono state sospese per consentire l'intervento dei soccorritori. Uno dei due occupanti è riuscito ad uscire dal veicolo e nuotare fino a riva, mentre una seconda persona risulta al momento dispersa. Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno recuperando l'auto, e personale della Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure.

La vittima aveva 60 anni

La persona morta dentro a un'auto caduta in mare stamani nel porto della Spezia è Alessandro Basti, 60 anni, dipendente di Contship. Faceva il frigorista, ovvero addetto ai container refrigerati, come il collega che era con lui nel momento in cui l'auto è finita in mare. Basti sarebbe stato alla guida, per cui non si esclude l'ipotesi di un malore come causa dell'incidente. L'auto di servizio numero 20 è finita oltre il molo di Calata Artom in senso di marcia, come lascerebbero intendere il fatto che i danni sono concentrati nella parte anteriore. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco all'interno dell'abitacolo stesso. Sul posto l'ad di LSCT, Alfredo Scalisi, che ha espresso il cordoglio dell'azienda alla famiglia.