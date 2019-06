Morto a 71 anni il «Mago di Minturno»: d'estate affittava ombrelloni e sdraio

Domenica 30 Giugno 2019, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2019 18:39

E' morto Giovanni Russo, meglio noto come il Mago di Minturno. Una vera istituzione per il Comune aurunco, dove svolgeva l’attività di cartomante e sensitivo. Era famoso per i suoi ritorni d’amore e anche per tante apparizioni sulla tv nazionale.Nel periodo estivo, sbarcava il lunario affittando ombrelloni e sdraio sulla spiaggia ai piedi di Monte d’Argento, dove tra l’altro aveva realizzato alcune sculture e istituito all’interno di una piccola grotta il “Tempo delle Grazie”. Aveva 71 anni e da tempo il suo stato di salute era compromesso.Le estreme esequie si svolgeranno domani alle ore 16 presso la Chiesa di San Biagio a Marina di Minturno, officiate da Don Maurizio Di Rienzo.