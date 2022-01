Un operaio, italiano di 57 anni, è morto in ospedale a causa di un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio in un cantiere edile di via Spinola a Milano. Secondo la ricostruzione della Questura, l'uomo, mentre si trovava su un cestello elevatore, è rimasto incastrato tra lo stesso cestello e lo stipite di una porta. L'operaio è morto alla clinica Sant'Ambrogio. Le indagini sono affidate alla Polizia.