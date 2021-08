Addio al senatore bellunese Paolo Saviane: si è spento a soli 59 anni

BELLUNO /ALPAGO - Se ne è andato a soli 59 anni stamane il senatore Paolo Saviane, che era ricoverato all'ospedale di Padova per un intervento al cuore. Il politico bellunese nato a Ponte nelle alpi il 20 marzo del 1962, ma dell'Alpago da sempre, sembrava in ripresa, poi la terribile notizia che ha scosso la politica e tutta la provincia. L'annuncio con un post del capo della Lega, Matteo Salvini: «Buon viaggio caro Paolo, bellunese concreto e combattente, uomo sincero e onesto, sempre disponibile con tutti e mai cattivo con nessuno, neanche con gli avversari. Che il Signore ti accolga in Cielo».