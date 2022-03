Trapianto da maiale a uomo: morto David Bennett, il 57enne che aveva ricevuto il cuore lo scorso gennaio

È morto David Bennett, il 57enne americano che aveva ricevuto il primo storico trapianto da maiale a uomo, lo scorso gennaio. Le motivazioni del decesso non sono state ancora chiarite, ha fatto sapere il Centro medico dell'Università del Maryland, che aveva effettuato l'operazione. L'uomo ha iniziato a peggiorare negli ultimi giorni ed è arrivato al decesso, dichiarato mercoledì 9 gennaio.

«Non è stata identificata alcuna causa evidente al momento della sua morte», ha affermato la portavoce dell'ospedale Deborah Kotz, e i ricercatori hanno in programma di condurre un'analisi approfondita della sua morte e pubblicare i risultati in un diario sottoposto a revisione paritaria.

Dubbi su xenotrapianti

«Siamo devastati dalla perdita del signor Bennett. Ha dimostrato di essere un paziente coraggioso e nobile che ha combattuto fino alla fine. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia», ha dichiarato in una dichiarazione il dottor Bartley Griffith, chirurgo che ha diretto il trapianto di Bennett.

«È diventato famoso per milioni di persone in tutto il mondo grazie al suo coraggio e la sua ferma volontà di vivere», ha aggiunto il dottore. L'operazione rappresentava una svolta storica per la medicina mondiale. Adesso gli xenotrapianti tornano oggetto di discussione. Bennett aveva accettato di sottoporsi all'intervento sperimentale, sapendo di non avere altre alternative.