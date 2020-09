Mostro di Foligno, Luigi Chiatti è ancora socialmente pericoloso: non può tornare libero

FOLIGNO - È ancora socialmente pericoloso Luigi Chiatti, colui che si definì il "mostro di Foligno" dopo avere ucciso tra il 1992 e il 1993 Simone Allegretti, quattro anni, e Lorenzo Paolucci, 13. Lo ha stabilito il giudice di sorveglianza di Cagliari. Chiatti dovrà quindi rimanere ancora nella Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza di Capoterra, in Sardegna.

