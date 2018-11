Di Maio, vigili a caccia di abusi edilizi nei terreni del papà nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Novembre 2018, 08:00

Inviato a MariglianellaNon c'era nessuno. Chiuso il cancello, chiusa la struttura in lamiera e mattoni dove sono tenuti alcuni attrezzi edili, chiuso il deposito, non accessibile il campetto di calcio. E per questo, gli agenti della polizia locale del comune di Mariglianella non hanno potuto eseguire gli «accertamenti urbanistici» disposti dal sindaco Felice Di Maiolo. È il terreno di proprietà al 50 per cento del geometra Antonio Di Maio, padre del vice premier Luigi. L'altra metà è di Giovanna Di Maio, sorella di Antonio. Tutto regolare nell'acquisizione e titolarità della proprietà, se non fosse che i manufatti non risultano registrati alla conservatoria dell'Agenzia del territorio. Abusivi, almeno è questa l'ipotesi che deve verificare la polizia locale che per stamattina ha convocato Antonio Di Maio proprio qui, in via Umberto 69, per potere accedere nella proprietà e svolgere gli accertamenti sulle strutture. La convocazione è stata naturalmente inviata, sempre con pec mail, anche a Giovanna Di Maio, che vive a Reggio Emilia.