Napoletano tenta truffa ad anziane di Matera: denunciato

Con l'accusa di aver tentato di truffare due anziane di Matera e di essere invece riuscito a ingannare una donna di Altamura (Bari), un 45enne residente a Napoli è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Matera, che gli ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera.

I reati ipotizzati sono truffa e tentata truffa, ai danni di persone anziane, commessi il 9 settembre del 2022. Dalle indagini svolte dalla squadra mobile della Questura di Matera sono stati ricostruiti tre episodi. In due casi l'uomo non è riuscito nel suo intento perché le scuse usate al telefono non hanno convinto due anziane donne di Matera che, insospettite, sono riuscite a chiamare i loro parenti. Invece, nell'episodio avvenuto in territorio di Altamura, un'anziana donna è stata spaventata per telefono dal racconto di un incidente stradale provocato dalla figlia che rischiava l'arresto e per evitarlo era richiesto un ingente risarcimento del danno, 10.000 euro. La donna, in uno stato di soggezione, ha creduto e quando l'uomo si è presentato a casa sua gli ha consegnato 1300 euro e oggetti preziosi.