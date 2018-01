Maltrattamenti nella casa di riposo, il video choc: «Niente ambulanza, tanto muori oggi»

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nei confronti degli anziani nella casa di riposo diin provincia di Prato. Infermieri e Oss della struttura sono finiti a processo dopo le immagini che mostrano scene terribili ai danni degli ospiti della Rsa.«Respiri male? Noi l'ambulanza non la chiamiamo, tanto muori stasera... Anzi ora ci firmi un foglio e ci lasci la casa», così alcuni addetti si sono rivolti a un'anziana che chiedeva aiuto, tra le risate degli altri e gli insulti, come mostra un video. I fatti risalgono al 2014, ma in questi giorni sono iniziate le testimonianze per il processo. A parlare è stato Michele Corsetti, un tirocinante, le cui testimonianze hanno dato il via all'indagine che ha portato la polizia a scoprire cosa succedeva nella residenza per anziani.Corsetti ha detto di essere stato lui stesso vittima di prese in giro e di insulti e di essere rimasto scioccato nel vedere quello che accadeva ai pazienti. Pur ammettendo che dal punto di vista professionale l'infermiera accusata, Maria Cristina Latessa, sua tutor faceva il suo dovere, l'ha descritta come una persona insensibile sbottando: «Quella donna mi fa schifo, mi auguro di non vederla mai più, nessuno dovrebbe trovare un'infermiera come lei».