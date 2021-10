Covid, focolaio nella casa di riposo: contagiati dieci ospiti e cinque dipendenti

Primo focolaio di Covid-19 nel Vastese dopo un'estate tutto sommato tranquilla. Nella Rsa di Celenza sul Trigno sono venti i contagiati dal Covid-19: 15 ospiti della struttura e 5 dipendenti. La situazione è monitorata dal dipartimento Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti e, per ora, non desta particolare preoccupazione. I contagiati infatti sono tutti vaccinati e sono asintomatici.

Il focolaio nella struttura dell'entroterra vastese dimostra però come, nonostante la campagna di immunizzazione alla quale si sono sottoposti ospiti e personale, l'attenzione debba restare alta e non si può abbassare la guardia. La situazione è quindi ben diversa dai focolai scoppiati, in periodi diversi, prima della campagna vaccinale, nelle rsa del territorio come il San Francesco di Vasto Marina e il San Vitale di San Salvo che purtroppo causarono diversi decessi in pazienti dall'età avanzata e già colpiti da altre patologie.