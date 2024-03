Nave Ocean Viking arrivata ad Ancona con 336 naufraghi, un record per il porto. A bordo anche 32 minori non accompagnati

La nave umanitaria Ocean Viking è arrivata ad Ancona, in anticipo rispetto all'orario previsto delle 18. A bordo dell'imbarcazione della ong Sos Mediterranée 336 naufraghi salvati in tre diversi soccorsi (il 13 marzo e il 14 marzo). Tra loro 32 minori non accompagnati, di cui 31 maschi e 1 femmina, 21 minori accompagnati (17 maschi e 4 femmine) e 283 adulti (252 maschi e 31 femmine). Tra i migranti cinque hanno un'età compresa tra 1 e 4 anni, 13 tra 5 e 13 anni, 35 tra 14 e 17 anni, 276 tra 18 e 50 anni, mentre sette sono over 50. Due nonne sono in stato di gravidanza, mentre un uomo è in condizioni di disabilità. La maggior parte dei migranti arriva dalla Siria, dal Pakistan, dall'Egitto e dal Mali.

I salvataggi

La Ocean Viking è stata autrice di quattro salvataggi compreso, al largo della Libia lo scorso 13 marzo, quando vennero accolti a bordo 25 sopravvissuti di un naufragio costato la vita a 60 persone tra cui un bimbo. Per il porto di Ancona si tratta del numero più alto di migranti approdati con una nave, dopo il precedente record di 199 nel luglio del 2023.

La Prefettura coordina le procedure di sbarco e accoglienza che si svolgeranno insieme alle istituzioni, associazioni di soccorso e enti coinvolgi. Dopo l'attracco, le procedure di assistenza e riconoscimento, funzionali al ricollocamento in Italia, si concentreranno all'interno del palazzetto dello sport Palaindoor di Ancona. I minori non accompagnati verranno accolti in strutture marchigiane mentre gli adulti e i minori accompagnati dalle famiglie verranno trasferiti in Lazio, Toscana e Puglia.