Due neonate morte di pertosse: le madri non erano vaccinate

Due bimbe morte di pertosse a Bergamo. Le neonate, nate a qualche settimana di distanza l'una dall'altra tra maggio e giugno scorsi, sono morte nella terapia intensiva della patologia neonatale dell'ospedale Papa XXIII di Bergamo.LEGGI ANCHE Vaccini, Cassazione: «Nessun nesso con l'autismo: no a risarcimento» Come ha scritto oggi L'Eco di Bergamo le due piccole, decedute a un mese dalla nascita, avevano contratto la malattia infettiva trasmessa da un batterio, la Bordetella pertussis, che per i neonati «può essere molto grave e nel primo anno di vita è una delle cause più frequenti di decesso». Le loro madri, riporta sempre il quotidiano, una italiana e residente vicino a Treviglio e l'altra di origine romena , residente nel Cremasco ma che gravita nella Bergamasca, avevano avuto una gravidanza senza problemi ma, come è emerso dagli accertamenti medici, «nessuna delle due era vaccinata per la pertosse» né si era sottoposta di recente a «una profilassi protettiva contro questa malattia». Malattia che si è rivelata letale per le piccine e che, si è scoperto, aveva colpito anche le loro mamme.