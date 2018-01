Nonostante fosse già ubriaco voleva entrare a tutti i costi in discoteca e quando uno dei buttafuori ha provato a fermarlo gli ha staccato la falange di un dito con un morso. È successo poco dopo la mezzanotte, a Bologna, davanti al locale Estragon di via Stalingrado. Il protagonista dell'episodio è un 37enne fiorentino, che è stato denunciato dalla polizia per lesioni personali gravi. Per riuscire a bloccarlo sono dovuti intervenire ben tre addetti alla sicurezza del locale, contro i quali il 37enne si è scagliato con calci, pugni e morsi. Ad avere la peggio è stato un 41enne greco a cui l'uomo ha staccato la falange di un dito della mano: il ferito è stato portato in ospedale per essere medicato.

Domenica 21 Gennaio 2018, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 13:15

