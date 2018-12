Norimberga, tre donne accoltellate in strada: caccia all'uomo

Venerdì 14 Dicembre 2018, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 13:37

A Norimberga tre donne sono state ferite gravemente con diverse coltellate nella serata di ieri. L’aggressore, secondo fonti della polizia, sarebbe riuscito a fuggire. Due delle tre persone colpite dai fendenti della lama, sono state operate d’urgenza e sono in prognosi riservata. I colpi inferti sono stati profondi e le condizioni restano critiche. Non ci sono ancora indizi per parlare di attentato terroristico, anche se gli investigatori propendono verso questa direzione. Gli attacchi sono iniziati verso le 19 nel quartiere di St. Johannis ad essere stata colpita per prima è stata una 56enne. Dopo qualche ora è toccato ad altre due donne una 26enne e una 34enne, l'identità delle vittime ancora non è stata resa nota. Ma subito è scattata la caccia all'uomo. Sul posto squadre speciali con l'ausilio di elicotteri. La polizia ha chiesto ai cittadini di fare attenzione. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e sono ancora in corso. Una cosa è certa a colpire secondo le prime testimonianze sarebbe stato sempre lo stesso uomo, tutte avvenute nel quartiere di St. Johannis.