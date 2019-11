Nutella Biscuits introvabili al supermercato: su internet prezzi choc. «Fino a 14 euro a confezione»

I Nutella Biscuits sono letteralmente andati a ruba nelle ultime settimane: dopo il lancio delle creme spalmabili ai Pan di Stelle, alle caramelle Rossana e via discorrendo, la Nutella meno di un mese fa ha deciso di rispondere da par suo promuovendo la sua linea di biscotti al cioccolato, o meglio alla Nutella appunto.

In poche settimane ben 2,6 milioni di confezioni sono state vendute: una febbre talmente alta che spesso e volentieri chi voleva assaggiarli non è riuscito nemmeno a trovarli al supermercato, trovandosi davanti agli scaffali vuoti. E proprio la ‘latitanza’ del prodotto sta favorendo una speculazione assurda quanto sfacciata da parte di qualche furbetto.

Sui siti di e-commerce infatti (eBay, ma non solo), i Nutella Biscuits si trovano eccome, ma a prezzo parecchio maggiorato: il prezzo consigliato da Ferrero è infatti di 2,99 euro. Nemmeno troppo basso, considerando che all’interno della confezione ci sono solo 22 biscotti: ma online il prezzo è ancora maggiore, in alcuni casi addirittura folle.

PREZZI MAGGIORATI In barba al black friday infatti, le ‘offerte’ hanno il prezzo aumentato, a volte raddoppiato, altre volte addirittura triplicato. Si va dai 4 euro a confezione fino ai 7 euro, ad offerte da 4, 8 o 10 confezioni che non hanno alcuna convenienza (vi mostriamo qualche screenshot proprio qui). Una confezione può costare dai 5,50 euro ai quasi 11 euro, il 'pacchetto' da 6 confezioni ben 26 euro più 8,60 di spedizione (in tutto 34,60, circa 5,75 euro a confezione, quasi il doppio del normale). O addirittura si possono comprare dalla Germania: 34,99 euro più 19,99 euro di spedizione per 4 confezioni, circa 14 euro l'una. Molto meglio attendere che il vostro supermercato di fiducia torni ad esporli sugli scaffali: sempre che non riusciate proprio a farne a meno…

