Orietta Berti e la truffa della crema per il viso sfregiato: denunciata la fake news dell'aggressione «Io uso solo olio d'oliva»

Orietta Berti aggredita e sfregiata al volto, ma pronta a recuperare il sorriso grazie a una miracolosa crema per la pelle. Dopo Mara Venier, Alberto Matano e Nunzia De Girolamo, per citare i primi che vengono in mente, tocca alla cantante di Cavriago (Reggio Emilia) essere utilizzata da imbroglioni sulle cui tracce è adesso la polizia polizia postale. Con la speranza che la loro eventuale individuazione venga resa note perché queste storie di fake news e truffe restano sempre bloccate alla prima puntata.

In quest'ultima occasione i truffatori hanno pubblicato una fake news che riportava un'inesistente aggressione che avrebbe lasciato Orietta Berti sfregiata, proponendo poi una crema curativa prodotta da Osvaldo Paterlini, che non è un esperto di cosmesi o il produttore di presidi per la pelle, come è stato definito dagli imbroglioni, ma il marito della cantante. Ogni barattolo della crema a dir poco miracoloso veniva vendito a 39 euro. E qualcuno, come capita sempre, c'è pure cascato.

«In realtà - dice l'artista - Non sono mai stata aggredita, non ho mai avuto sfregi in viso e, che io sappia, mio marito non è uno scienziato che crea creme miracolose».

E ancora: «Non mi ero neanche accorta di questi annunci pubblicitari ma molti miei fans sì. Qualcuno addirittura acquistato la crema: ma è tutto falso», ha detto la cantante che ha denunciato tutto mercoledì scorso in Questura a Reggio Emilia.

I dettagli della denuncia emergono da una nota di anticipazione inviata dal tg satirico Striscia La Notizia che trasmetterà questa sera 31 marzo su Canale 5 il servizio con un'intervista all'inviato Moreno Morello.

Ma perché i truffatori hanno scelto proprio Orietta Berti per vendere una (presunta) crema anti cicatrici? Forse un personaggio vale l'altro in attesa di passare alla prossima truffa anche se effettivamente è assai vasta la popolarità della cantante protagonista di molte trasmissioni televisive e di brani portati al successo insieme a colleghi meno veterani di lei quali Fedez e Achille Lauro.

In fatto di creme per il viso poi, la stessa artista aveva rivelato a CheTempoCheFa di usare solo olio d'oliva extravergine consigliandolo anche a Riccardo Fogli.

