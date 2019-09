Ocean Viking, accordo tra Cei e Viminale: 60 migranti saranno accolti dalla Chiesa

Mercoledì 25 Settembre 2019, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato firmato questo pomeriggio un nuovo protocollo d’intesa tra il Viminale e la Conferenza Episcopale Italiana, per dare accoglienza a quanti – fra i 182 migranti sbarcati ieri a Messina dalla nave Ocean Viking – non saranno ridistribuiti tra Francia, Germania, Portogallo, Irlanda e Lussemburgo.Si tratta di una sessantina di persone, per le quali la Chiesa italiana ha risposto affermativamente alla richiesta del Ministero, impegnandosi a proprie spese a fornire ospitalità, accoglienza ed assistenza. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese , ha ringraziato la CEI per la disponibilità incontrata, che rinnova una forma di collaborazione già sperimentata nel recente passato.