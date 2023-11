Olgettine, Manuela Ferrera tra le ragazze sfrattate dagli eredi di Berlusconi: chi è l'ex ​meteorina (e i flirt con Ronaldo)

Manuela Ferrera è tra le ragazze che hanno ricevuto lo sfratto dalla famiglia Berlusconi. L'ex meteorina, anche lei un tempo ospite ad Arcore, entro la fine dell'anno dovrà lasciare un appartamento in zona Bande Nere-Primaticcio a Milano in cui ha vissuto grazie ad un contratto in comodato d'uso gratuito voluto dal Cavaliere. Ferrera però, a differenza di Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli - altre delle olgettine che avevano allietato le serate a Villa San Martino - al momento non ha intenzione di aprire alcun contenzioso legale.

Nata a Brescia il 5 maggio 1984, Ferrera è un'analista biologa. La sua passione per il mondo dello spettacolo l'ha portata a intraprendere la carriera televisiva e anche la modella, in particolare di un noto brand di intimo. Ha lavorato i tv come Meteorina del Tg4, ha posato per un calendario senza veli nel 2019 e dallo stesso anno ha iniziato a frequentare il salotto di Barbara D'Urso per partecipare poi all'Isola dei Famosi. Sul suo profilo Instagram ha più di 80mila follower.

La revoca dei contratti e degli appannaggi che ancora qualcuna delle giovani percepiva rientra il un piano dettato dalla necessita di 'mettere ordinè nella contabilità del leader di Forza Italia scomparso a giugno e che ha elargito a molti liberalità sotto forma di contratti, consulenze e vitalizi. Piano a cui non ci stanno Guerra e Sorcinelli, pure loro sfrattate ma dalle ville gemelle firmate Mario Botta di Bernareggio, in Brianza: entrambe, tramite i loro legali, se non si arriverà a una conciliazione annunciano cause civili, considerato che entrambe, hanno registrazioni audio 'rubatè all'ex premier, in cui lui, come emerge dall'unica finora resa pubblica, aveva fatto promesse ben precise.

Ma alle assicurazioni verbali date da Berlusconi non è mai seguito un atto scritto - per altro cercato e mai trovato dalla Procura di Milano nell'indagine Ruby ter - , tant'è che l'avvocato Federico Sinicato, che assiste Guerra, afferma che «il tema giuridico è complesso» non essendoci alcun documento. «Ma non ce n'è bisogno - ha aggiunto -. Inoltre avevamo in corso una procedura arbitrale, avviata di comune accordo, per definire il quadro dei diritti della signorina Guerra. Eravamo a buon punto ma poi tutto si è interrotto», con la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio.

Il legale ha ribadito: «se non ci fosse un riconoscimento che noi riteniamo meritevole, agiremo in sede civile» per ottenere la proprietà della casa e qualcosa d'«altro» che non ha voluto specificare, e che sarebbe stato promesso alla ex valletta della Domenica Sportiva. Alessandra Sorcinelli, con l'avvocato Luigi Liguori, punterà invece, non all'immobile di pregio, ma a «un risarcimento» nell'ambito di un «danno» alla sua reputazione legato al caso Ruby, nel quale lei e tutte le altre donne che frequentavano la residenza milanese di Berlusconi, sono state assolte in primo grado nel processo per corruzione in atti giudiziar