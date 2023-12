Omicidio di Cristina Peroni, condannato all'ergastolo il compagno che la uccise con 50 coltellate

Omicidio di Cristina Peroni. La Corte d'assise di Rimini ha condannato all'ergastolo Benedetto Vultaggio, 48 anni, riminese per il femminicidio della donna, 33enne di Roma, uccisa il 25 giugno 2022 con 50 coltellate.

La sentenza

La Corte, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, ha riconosciuto tutte le aggravanti come contestate dal pm, Luca Bertuzzi: futili motivi, crudeltà e il fatto di aver compiuto il delitto durante la convivenza con la compagna.

Il risarcimento

Ha inoltre condannato Vultaggio al risarcimento delle parti civili da definirsi in sede civile, ma subito ha assegnato una provvisionale di 150 mila euro a favore del figlio avuto con la vittima. Presente in aula, Vultaggio non è apparso sorpreso della condanna ricevuta. Difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, dopo la pubblicazione delle motivazioni, la sentenza sarà appellata.