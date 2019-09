Litiga con la campagna, la uccide e poi nasconde il cadavere in un sacco a pelo abbandonato nel bosco. Una donna di 48 anni è stata trovata uccisa in un sacco a pelo in un bosco nel comune di Lomazzo, in provincia di Como. L'omicida, secondo quanto si è appreso, era il suo compagno ed è stato fermato casualmente dalla polizia locale a Milano durante un controllo di routine. L'autore del nuovo caso di femminicidio ha 41 anni ed è un clandestino di origini marocchine, così come lo era la sua compagna. L'omicida ha già confessato: avrebbe ucciso la donna dopo un litigio. Ed è stato lui a indicare alle forze dell'ordine il luogo in cui era nascosto il cadavere. I casi di femminicidio quest'anno hanno già superato quota 60.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 21:39 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 22:03

