32enne uccisa a colpi di pistola: sospettato l'uomo di 82 anni con cui viveva

A Lentini, provincia di Siracusa, una donna di 39 anni, Giuseppina Ponte, è stata uccisa intorno alle 11 in una abitazione con due colpi di pistola. A sparare, secondo una prima tesi dei carabinieri di Siracusa che conducono le indagini, sarebbe stato un anziano di 82 anni, con cui conviveva da qualche tempo nell'appartamento del centro di Lentini (quartiere Santa Maravecchia). Il corpo della vittima era in una pozza di sangue e il pensionato è sotto interrogatorio. A dare l'allarme sull'omicidio sono stati alcuni vicini di casa che hanno udito dei colpi di arma da fuoco provenire proprio dall'appartamento. Inutile il tentativo dei sanitari del 118 di rianimare la donna.

Si chiamava Giuseppina Ponte, la donna di 39 anni, uccisa stamani in un appartamento in via Sicilia a Lentini, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ad ucciderla sarebbe stato proprio il proprietario della casa in cui è stata ritrovata, un 82enne che in questo momento i carabinieri del nucleo Operativo che indagano sulla vicenda hanno in custodia.

