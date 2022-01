Omicron, Figliuolo: «Abbiamo raggiunto il picco della curva, contagi in discesa». Quarta ondata verso la fine

Anche l'Italia vede la fine della quarta ondata Covid. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario dell'emergenza, ha parlato dell'andamento della pandemia a margine della sua visita al centro vaccinale del Portello a Milano: «Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l'Omicron e si sta andando in discesa. Speriamo che questo sia il trend consolidato. Negli ultimi due giorni anche in Lombardia il numero degli ingressi in ospedale è inferiore al numero dei dimessi. Questo fa ben sperare», ha concluso.

