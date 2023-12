Operaio di 45 anni morto dopo essere stato travolto da un bobcat: il collega non si era accorto della presenza di Davide Gentili

Incidente mortale sul lavoro oggi a Visso, in provincia di Macerata: nel piazzale davanti ad un'azienda di movimento terra, in via Roma, un operaio di 45 anni, Davide Gentili, è morto dopo essere stato travolto da un bobcat in retromarcia guidato da un'altra persona dell'azienda che non si è accorta della sua presenza.

Incognite sulla dinamica

Sul posto i carabinieri di Camerino e personale del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti del lavoro che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Il bobcat è stato sequestrato.

Ancora un incidente

Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro nel Maceratese in pochi giorni. Una settimana fa era deceduto Doriano Maggiori, 63 anni, colpito da un tronco mentre stava lavorando alla pulizia degli argini del fiume Potenza a San Severino Marche.