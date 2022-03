Lecce, operaio muore a 29 anni folgorato dal cavo dell'alta tensione

Aveva solo 29 anni Antony Turnone, l'operaio di Martina Franca che questa mattina è morto a causa di una scossa elettrica mentre era al lavoro in un impianto fotovoltaico nelle campagne di San Donato di Lecce.

L'incidente e la corsa in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, il braccio meccanico che l'operaio stava manovrando per spostare alcuni container ha toccato un cavo dell'alta tensione e il ragazzo è stato folgorato da una scossa elettrica. Soccorso immediatamente dal 118, il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce ed è deceduto poco dopo in ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di San Cesario di Lecce, dello Spesal e dell'Enel.