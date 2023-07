Padova, accoltellamento dopo una lite: un morto e due feriti

Un morto e due feriti ferito. E' questo il bilancio di un'aggresione avvenuta nel primo pomeriggio di oggi a Padova. Secondo quanto si è appreso, si tratta di una lite scoppiata tra tre persone di cittadinanza albanese, di cui uno è deceduto. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale cittadino. Sono in corso accertamenti per capire le origini dello scontro.

Un morto e due feriti a Padova

Il fatto è avvenuto in via Dorighello, in una quartiere alla periferia Est della città euganea. I militari, giunti sul posto assieme al magistrato di turno, hanno transennato la zona e stanno compiendo verifiche in un condominio dove si sarebbe consumato il delitto.