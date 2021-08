Palermo, donna di 33 anni trovata morta in casa: aveva un filo elettrico intorno al collo

Una donna di 33 anni è stata trovata senza vita la scorsa notte in via Coltellieri a Palermo, nel mercato storico della Vucciria. Aveva il filo elettrico di una ciabatta multiprese attorno al collo. Il compagno di 39 anni ha chiamato i soccorsi ma i medici del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il pm di turno, dopo l'ispezione del medico legale, ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Pare che in casa sia stato trovato un biglietto scritto dalla donna che potrebbe avvalorare l'ipotesi di un gesto estremo. Al momento, però, non si esclude nessuna pista.

