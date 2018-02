Palermo, tenta di stuprare l'operatrice del centro accoglienza: arrestato un 17enne

E' accusato di violenza sessuale in danno di un'operatrice di un centro di accoglienza per minori non accompagnati nella periferia di Palermo. Per questo motivo, un ragazzo di 17 anni, gambiano, è stato arrestato dalla polizia.



L'episodio risale a qualche giorno fa. Il ragazzo avrebbe attirato con un pretesto la donna nel seminterrato della struttura. Lì, avrebbe tentato di immobilizzarla e di violentarla. L'operatrice è però riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. La segnalazione al 113 da parte della responsabile della comunità alloggio è stata immediata. I poliziotti hanno ascoltato la versione della vittima, confermata da chi l'aveva soccorsa dopo il tentativo di violenze. Il diciassettenne è stato quindi arrestato.

Sabato 17 Febbraio 2018, 22:39 - Ultimo aggiornamento: 18 Febbraio, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA