Pamela Mastropietro, confermato l'ergastolo per Oseghale. La madre: «Fuori ci sono altri mostri»

La Corte d'assise d'appello di Perugia ha confermato l'ergastolo per Innocent Oseghale, l'uomo accusato di avere ucciso e fatto a pezzi la diciottenne Pamela Mastropietro nel gennaio del 2018 a Macerata. L'imputato non era presente in aula al momento della lettura della sentenza. C'erano invece i genitori della giovane. Il processo d'appello bis ha riguardato solo il reato di violenza sessuale ed è stato trasmesso a Perugia per questioni procedurali dopo che la Cassazione aveva definitivamente confermato la condanna per l'omicidio.

La sentenza è stata accolta da applausi e grida di gioia da parte del pubblico in aula. Gli amici hanno collocato diversi striscioni e cartelli all'esterno per ricordare la giovane. La Corte ha così accolto la richiesta di riconoscere la violenza sessuale e quindi l'ergastolo per Oseghale avanzata dalla Procura generale.

La madre: «Un po' di sollievo, ma fuori ci sono altri mostri»

«Un po' di sollievo me lo dà, per quanto riguarda Oseghale ma ci sono altri mostri fuori. Ci sono le prove che c'erano anche gli altri, adesso vogliamo anche gli altri», ha detto Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, dopo la lettura del dispositivo in tribunale a Perugia. «Ho imparato che nella vita non si sa mai, e mi aspettavo di tutto. Però confidavo comunque nei giudici e nella loro intelligenza e umanità. Hanno visto le carte e li ringrazio».