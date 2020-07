Soldi da Parnasi, chiesto processo per il tesoriere della Lega e l'ex cassiere dem

Rinvio a giudizio per Giulio Centemero, tesoriere della Lega e Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd ora passato a Italia Viva, coinvolti in uno dei filoni scaturiti dall'inchiesta sul nuovo stadio della Roma e in particolare i finanziamenti erogati dall'imprenditore Luca Parnasi. Sono queste le richeste avanzate dalla Procura di Roma. Nei confronti di Centemero è contestato il reato di finanziamento illecito così come per Bonifazi. Per quest'ultimo c'è anche l'emissioni di fatture per operazioni inesistenti.

In particolare, in questo filone di indagine legato ai finanziamenti alla politica che sarebbero partiti dalla società Pentapigna di Parnasi, Centemero è accusato di finanziamento illecito: sotto la lente degli inquirenti ci sono 250mila euro erogati tra il 2015 e il 2016 in due tranche all'associazione Più Voci, associazione presieduta dal deputato del Carroccio. Per l'ex tesoriere del Pd, Bonifazi, l'accusa è di finanziamento illecito ed emissione di fatture per operazioni inesistenti: in questo caso la Procura contesta 150mila euro ricevuti dalla Fondazione Eyu, presieduta all'epoca dei fatti da Bonifazi. Parnasi, infine, già sotto processo nel filone principale dell'inchiesta sullo stadio della Roma, è accusato di concorso in finanziamento illecito.

