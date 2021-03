L'Aquila, gioca a pallone in piazza: bimbo si sente male e muore a 10 anni. Aperta un'inchiesta

Un bimbo di 10 anni è morto in piazza a Luco dei Marsi mentre giocava a pallone con gli amici. Il cuore del piccolo Ouassime Allam non ha retto. In precedenza aveva avuto problemi cardiaci ed era in cura, ma questo non gli impediva si fare la cosa che più gli piaceva: giocare a pallone per strada con gli amichetti di Luco dei Marsi, paese in provincia dell'Aquila.



Il piccolo, figlio di immigrati marocchino che lavorano come braccianti nella Piana del Fucino, ieri alle 19 si è accasciato a terra durante la partita. Sono stati attimi di terroe per i bambini che stavano, in quel momento, giocando con lui. Immediati i soccorsi, ma per il piccolo sono stati inutili i tentativi di rianimaizone. Figlio di una famiglia conosciuta e apprezzata, da tempo residente a Luco dei Marsi, il ragazzino era noto a tutti. Occhi grandissimi, Ouassime avrebbe compiuto 11 anni a maggio. I piccolo aveva problemi cardiaci ed era in cura, ma nulla aveva mai fatto pensare ad un esito così drammatico. Drammatici i soccorsi. Una ambulanza del 118, dotata di tutti gli strumenti per soccorrerlo, è immediatamente intervenuta: era provvista di lettiga e rianimatore ma non c’è stato nulla da fare. Il bambino ha smesso di respirare nonostante si sia tentato in tutti i modi di salvarlo anche con una corsa al pronto soccorso di Avezzano. E' morto dopo l'arrivo in ospedale.



La notizia è rimbalzata immediatamente sui social network, rilanciata in serata anche dalla sindaco Marivera de Rosa e dalla Scuola calcio di Luco, centinaia di messaggi di cordoglio. Assistere a una tragedia del genere in mezzo al paese ha generato in tutti grande commozione. La pm Maurizio Maria Cerrato di Avezzano ha aperta un'inchiesta sulla morte del piccolo: si sta ricostruendo la dinamica del decesso in piazzetta De Gasperis. Oggi i carabinieri di Avezzano, degelati alle indagini, sentiranno i presenti e acquisiranno la cartella clinica.



In serata la sindaca Marivera De Rosa ha postato un messaggio di cordoglio: «Abbiamo appreso con sgomento e dolore la notizia della morte del piccolo Allam Ouassime. In questa immane tragedia, che si abbatte sulla famiglia e scuote nel profondo tutti noi, giungano ai genitori, ai fratelli, ai familiari tutti, le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza, con il più grande abbraccio, della nostra Amministrazione e di tutta la nostra Comunità». Grande cordoglio nella comunità marocchina che nel Fucino che conta duemila immigrati impegnati come braccianti nel grande orto del Centro Italia e come operai agricoli assunti nelle imprese che lavorano papate, carote e ortaggi.

Ultimo aggiornamento: 09:54

