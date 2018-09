Palermo, paziente aggredisce il primario e gli rompe il timpano con un pugno

Venerdì 14 Settembre 2018, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 13:19

Un gesto incivile, l'ennesimo, avvenuto fra le mura di un ospedale. È successo a, dove il professorè stato aggredito da un paziente che con un pugno gli ha provocato la perforazione del timpano. Il medico, responsabile dell'unità operativa di Endoscopia digestiva deldi Palermo, ha raccontato la dinamica dei fatti: «È successo tutto in pochi minuti, martedì scorso alle 8.30 del mattino. Il paziente era stato ricoverato la sera precedente per una patologia addominale, ma nella mattinata aveva manifestato l'intenzione di dimettersi per eseguire una seduta di chemioterapia programmata».«Dopo averlo informato che la sua permanenza in Chirurgia d'urgenza era prioritaria rispetto alla seduta di chemio, che poteva essere rimandata, è andato in escandescenze - ha proseguito D'Arpa - si è rivestito, si è strappato catetere venoso e sondino nasogastrico e si è allontanato dall'ospedale, apostrofando pesantemente chiunque cercasse di chiedere spiegazioni sul suo comportamento e rifiutandosi di firmare le dimissioni volontarie». Il medico palermitano ha poi concluso: «Pensavamo che l'episodio si fosse chiuso lì, ma a distanza di pochi minuti è tornato indietro, un'altra discussione altrettanto pesante di pochi secondi e in un attimo mi si è scagliato contro con unall'orecchio».Soccorso e sottoposto alle indagini strumentali, al medico è stata diagnosticata una «perforazione timpanica e una perdita improvvisa dell'udito con acufeni, con conseguente automatica imputazione di lesioni gravissime» con una prognosi di 40 giorni., presidente dell'Ordine dei medici di Palermo, ha così commentato la vicenda: «L'ennesima aggressione inaccettabile in un ospedale che sprigiona contro i medici tutta la rabbia pericolosa, espressione di un disagio sociale. Perseguiremo in tutte le sedi competenti l'autore di quest'ultima violenza costituendoci parte civile negli eventuali procedimenti».