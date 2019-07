Rapporti sessuali con un 13enne conosciuto in chat: arrestato autista 52enne

Martedì 16 Luglio 2019, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2019 19:05

Si erano conosciuti sula chat per incontri gay Lui, 52 anni, autista di bus per il trasporto dei disabili; l'altro, 13 anni. Un'amicizia "particolare", malata, che è presto sfociata nei regali che il primo acquistava al secondo, in cambio di. Ed è stato proprio il papà del 13enne a notare questi regali - spesso anche costosi - e a rivolgersi alla Polizia Postale. Dopo attente indagini, gli agenti hanno arrestato il 52enne, con l'accusa di atti sessuali con un tredicenne.Leggi anche:--> Roma, militare abusava della figlia in caserma: a processo. In auto teneva delle mutandine da bambina sigillate in una busta Leggi anche:-> Savona, causa di 5 milioni di risarcimento alle vittime di un prete orco Il padre, prima di rivolgersi alla polizia, è anche riuscito a leggere alcuni messaggi salvati sul cellulare del giovane, scoprendo effettivamente numerose conversazioni a sfondo sessuale intrattenute con l'uomo.Dopo attente indagini, la polizia identificava il soggetto che veniva sottoposto a perquisizione informatica, personale e domiciliare, dalle quali emergevano numerosi elementi di riscontro. In particolare, l’analisi dei contenuti del materiale sequestrato (telefono e supporti di memoria per computer) consentiva di ricostruire, attraverso i contenuti di una serie di messaggi (anche audio) e foto, il rapporto intrattenuto da tempo dall’adulto con il minore e la consumazione di rapporti sessuali tra i due.Il Pubblico Ministero procedeva, dunque, all’audizione del minore con modalità protette, all’esito della quale, richiedeva al G.I.P. in sede l’emissione di misura cautelare. Il G.I.P. di Roma ha disposto, a sua volta, la misura degli arresti domiciliari per l’uomo che, ora, sarà sottoposto a processo per il grave reato commesso.