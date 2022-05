Grindr, la App per incontri gay, bisex e transgender vola verso Wall Street: si quoterà in borsa

La più famosa piattaforma per incontri gay, bisex, transgender veleggia verso Wall Street. Grindr ha annunciato di volersi quotare in borsa attraverso una fusione con una società di acquisizione – Tiga Acquisition Corp - creata da Ashish Gupta nel 2020. Con 10,8 milioni di utenti nel 2021, 723.000 sottoscrittori di abbonamenti (che rappresentano la maggior parte delle sue entrate, che nel 2021 sono cresciute del 30 per cento anno su anno a 147 milioni di dollari) resta una realtà che il mondo finanziario ha iniziato a tenere sotto osservazione. L'annuncio del passaggio è stato fatto dal gruppo cinese Beijing Kunlun Tech Co., proprietario della compagnia californiana. Al momento non è ancora chiaro quali saranno le borse e quanto verrà valutata Grindr in base alle normative dei diversi paese.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Frequentava locali gay, si dimette il segretario dei vescovi Usa:... ANIMAL HOUSE Una App per gli incontri: ma serve ai cani o ai padroni? L'OFFERTA Grindr, la società di Tamburi e Berlusconi jr stacca assegno...

Roberto Cazzaniga, pallavolista truffato dalla "finta fidanzata": sequestrati 600mila euro alla donna che si spacciava per la modella Alessandra Ambrosio

Grindr è stata lanciata nel 2009 dalla Nearby Buddy Finder, ottenendo notevole successo in pochissimi mesi. Un anno dopo era già diffusa in 162 nazioni con 750.000 iscritti. Nel 2016 il gruppo cinese ha acquisito per 93 milioni di dollari il 60% della società.

I fondi della acquisizione - hanno spiegato in una nota - saranno utilizzati per «sostenere le aree di crescita, lanciare nuovi sforzi e continuare il nostro lavoro mirato a promuovere i migliori interessi della comunità queer globale».

La app è spesso salita alla ribalta delle cronache in Italia per essere stata utilizzata da alcuni sacerdoti alla ricerca evidente di incontri a sfondo sessuale.

Incontri on-line, quando l'amore trovato sulle app nasconde il truffatore seriale