Pesaro, Sabrina Malipiero ammazzata in casa: il corpo trovato dal figlio di 24 anni

Sabato 14 Luglio 2018, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, una donna di 53 anni, è stata trovatadal figlio nella sua sua casa di, nel quartiere di Pantano. La donna, madre di due figli e separata dal marito, viveva sola. Il macabro rinvenimento è stato fatto dal figlio di 24 anni, che questa mattina si era recato a farle visita.Il ragazzo ha chiamato il 118, ma ogni soccorso è stato inutile. Le lesioni da arma da taglio sul copo della donna sarebbero la prova di una morte violenta cagionata da un'altra persona.Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, il capo della squadra mobile Bozzi ha posto sotto sequestro l'abitazione avviando i primi rilievi scientifici. Sul luogo del delitto è atteso l'arrivo del pubblico ministero Silvia Cecchi, che coordina le indagini.La morte della donna sarebbe stata provocata da diversi colpi inferti alla testa con un corpo contundente, gli inquirenti ritengono che l'omicida abbia infierito anche con un'arma da taglio, ma indicazioni più precise si ricaveranno dalla ricognizione del cadavere da parte del medico legale.Il delitto risale a diverse ore prima della scoperta del corpo, probabilmente a ieri notte. Testimoni affermano di aver visto una luce in casa fino all'una di notte, nessuno dei vicini ha avvertito urla o rumori strani provenire dall'abitazione, nonostante molti abbiano dormito con le finestre aperte per il caldo.La squadra mobile ha convocato in Questura tutti quelli che frequentavano la donna e l'avevano vista o contattata nell'ultima giornata, alla ricerca di una pista per le indagini.