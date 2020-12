Tre investimenti in un'ora: ferite una 54enne, una suora e una tredicenne

C’è stato anche un terzo investimento, lunedì pomeriggio a Pescara. La pioggia battente insieme al ritorno nella Zona arancione, con maggiore movimento sulle strade, ha determinato incidenti a raffica, come non si registravano da tempo. Tre investimenti nel giro di un’ora. A farne le spese purtroppo, oltre ad una donna di 51 anni e una suora di 54 anni dell’istituto Ravasco, una 13enne.

La ragazzina è stata travolta da un’auto, guidata da un uomo di 87 anni, mentre insieme a due amichette stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza del Mc Donald’s, sulla riviera. L’anziano procedeva in direzione Montesilvano, per fortuna a velocità moderata per cui l’impatto non è stato particolarmente forte. Soccorsa, la ragazza è stata trasportata al pronto soccorso e medica con una decina di giorni di prognosi. Tanto lo spavento. Dei rilievi si è occupata la sezione Infortunistica della polizia municipale, che sta ancora conducendo accertamenti sull’investimento della suora, avvenuto in viale Bovio. Stando a quanto emerso sino ad ora, la religiosa sarebbe stata presa in pieno da una Ford Focus, che procedeva in direzione Nord, mentre era intenta ad attraversare dal marciapiede lato monti a quello mare. Nell’incidente, ha riportato un trauma cranico.

