Rifiutano un bicchiere di vino al cliente ubriaco: pestati a sangue

Giovedì 29 Marzo 2018, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 16:13

VITTORIO VENETO - Aggrediti e presi a pugni. Con calci e bottigliate da un marocchino ubriaco perché i due titolari avevano rifiutato di versargli ancora un bicchiere di vino. Hanno passato brutti momenti lunedì verso mezzanotte Dino Michelon, 55 anni, e la moglie Monica Guccino, rispettivamente titolare e collaboratrice del River Pub, conosciutissimo locale di via Mezzavilla a San Giacomo di Veglia. Entrambi sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso.Ad avere la peggio per l'aggressione la Guccino, a cui il nordafricano 34enne, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, senza più controllo e con estrema violenza, dopo averla colpita più volte con una bottiglia alla fronte e con pugni al corpo, ha strappato pure letteralmente dal cuoio capelluto una ciocca di capelli lasciandole una vistosa cicatrice in testa...