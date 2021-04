Pfizer, muore di trombosi 12 ore dopo il richiamo. Asur: «No prove di reazione avversa al vaccino»

SENIGALLIA - Un altro caso di morte in Italia dopo una dose di vaccino, ma va sottolineato che al momento non è stata stabilita alcuna causa-effetto. Un anziano di 81 anni è morto di trombosi fulminante circa 12 ore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino Pfizer. Stava bene, non aveva malattie pregresse. L’Asur, contattata al riguardo, fa sapere che non è assolutamente scontato che le due cose siano correlate e che al momento non c’è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati