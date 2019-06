Le ricerche sono scattate in via Grave, a Fagarè di San Biagio. I bagnanti hanno visto un ragazzo sui 22/24 anni di Marghera che stava nuotando ed è stato trascinato dalla corrente. Le ricerche sono state estese al vicino territorio di Zenson di Piave. S ul posto i vigili del fuoco in forze con elicottero VV.F, Sommozzatori, Squadra VV.F di Motta di Livenza, Personale da Treviso con barca, Caposervizio e Tecnico di guardia.

Domenica 23 Giugno 2019, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2019 20:51

Ricerche in corso per unscomparso fra le acque del Piave a Ponte di Piave (Treviso) dalle 10.30 di oggi, domenica 23 giugno. La persona sarebbe stata trascinata via dalla corrente. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri,e Suem 118.