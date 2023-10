Oltraggio a Trastevere, pietre d'inciampo bruciate in via Dandolo: allarme antisemitismo. Gualtieri: «Gesto inaccettabile»

Sono state profanate nella notte tra lunedì e martedì due pietre d’inciampo che ricordano due vittime romane della Shoah, deportate nel campo di sterminio di Auschwitz. L’episodio è avvenuto in via Dandolo, a Trastevere.

Sui social network profonda è stata l’indignazione per questo atto vandalico, con le pietre annerite quasi a voler cancellare la memoria di quanto accaduto. Il 16 ottobre del 1943 il rastrellamento del Ghetto di Roma e per gli ebrei romani iniziò l’incubo della deportazione nei campi.

L'intervento di Gualtieri

«A Trastevere due pietre d'inciampo dedicate a due vittime romane della Shoah, deportate nel campo di sterminio di Auschwitz, sono state oltraggiate.

A Trastevere due pietre d'inciampo dedicate a due vittime romane della Shoah, deportate nel campo di sterminio di Auschwitz, sono state oltraggiate. #Roma condanna fermamente questo gesto inaccettabile e miserabile. Solidarietà a tutta la comunità @RomaEbraica della nostra città. pic.twitter.com/jh9M7X0qTc — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 31, 2023

La comunità ebraica

«Se fosse confermato che si tratta di un atto di profanazione deliberato, sarebbe gravissimo. Le pietre d'inciampo per la nostra comunità e per tutti i romani hanno un alto e drammatico significato di memoria e omaggio alle vittime della follia antisemita. Mi auguro che non si ripeta anche da noi quanto purtroppo sta avvenendo in altri Paesi europei, in particolare a Parigi. Ribadisco la piena fiducia nella vicinanza e vigilanza delle istituzioni e delle forze dell'ordine». Così il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, commenta l'oltraggio ai danni di due pietre di inciampo a Trastevere.