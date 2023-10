Meloni alla Camera: «Taglio Iva prodotti prima infanzia non ha funzionato, per questo non l'abbiamo rinnovato»

«Il Consiglio europeo che si apre domani viene celebrato in una fase storica e un contesto internazionale ancora più difficili e drammatici dei precedenti. L'Unione europea è chiamata a dare risposte forti e urgenti alle difficoltà che la sfidano, dall'interno e dall'esterno. Non sarà un Consiglio di routine né semplice». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Successivamente è intervenuta anche alla Camera.