Ragazzo ucciso dall'amico a Pisa, spunta la pista passionale: i due avrebbero avuto una relazione

Si conoscevano fin da ragazzi e avrebbero anche avuto una relazione: ci sarebbe un movente passionale dietro l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il 27enne ucciso venerdì sera a colpi di pistola nel suo appartamento di Castel de Bosco, una frazione di Montopoli Valdarno ( Pisa). Sarebbe questa secondo gli investigatori una delle piste per spiegare il gesto di Danny Scotto, arrestato ieri sera, al termine di un lungo interrogatorio, con l'accusa di omicidio volontario.La vittima e Danny Scotto, 27 anni, operaio agricolo residente a Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia, si conoscevano bene, fin da ragazzi. E proprio per questo Giuseppe Marchesano avrebbe aperto la porta di casa l'altra sera quando Danny Scotto sarebbe andato a trovarlo. Senza sapere, però, che l'assassino si era portato dietro un revolver con il quale lo ha freddato con almeno sei colpi. Fra Giuseppe Marchesano e Danny Scotto c'era stata una amicizia che secondo indiscrezioni sarebbe sfociata in una relazione. Una amicizia che però si era bruscamente interrotta qualche tempo fa lasciando ruggini ed equivoci fra i due. Nel frattempo Marchesano si era anche fidanzato con una ragazza.