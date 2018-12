Scoppia un incendio nel palazzo, madre e figlio intrappolati tra le fiamme: muore 25enne

Un ragazzo di 25 anni èstanotte nel rogo della sua casa a, ferita sua madre.L'è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina in una palazzina di tre piani a Porto Torres (Sassari).I vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo la richiesta di aiuto, sono riusciti a portare fuori dall'appartamento due persone, madre e figlio che sono stati affidati ai medici del 118, i quali non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte del giovane. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri. Ancora sconosciute le cause del rogo.