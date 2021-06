Manca la curva e infila il guardrail, trentenne si rovescia con l'auto tornando da una cena

PRATA - Sono stati i carabinieri della stazione di Prata ad aiutarla a uscire dall'auto che si era rovesciata mentre percorreva la Strada del Mobile. L'automobilista, una trentenne di Pordenone che stava rientrando da una cena, era cosciente, anche se dolorante per le tante contusioni e per le escoriazioni provocate dai vetri rotti. L'incidente è successo a Prata questa notte, sabato 19 giugno, a mezzanotte e qualche minuto.

La giovane donna era alla guida di una Citroen C3. Dai primi accertamenti, dopo aver percorso un tratto rettilineo, per cause in corso di accertamento ha infilato il guardrail in prossimità di una curva, nel punto in cui la cuspide della barriera metallica è infilata nel terreno. Una sorta di effetto scivolo ha fatto sì che l'auto si rovesciasse ruote all'aria al di là della barriera.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone. La conducente è stata portata all'ospedale pordenonese in ambulanza per medicazioni e accertamenti.