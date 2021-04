Vaccino, in arrivo 2,5 milioni di dosi, Figliuolo: «Somministrazioni in crescita». Quante ne facciamo al giorno

L'obiettivo fissato dal commissario è arrivare a 500mila somministrazioni al giorno. Ad oggi siamo a 358mila dosi giornaliere (il 15 aprile scorso eravamo sotto la soglia delle 300mila). Un ritmo che sta crescendo progressivamente anche grazie all'arrivo, in giornata, di nuove scorte di vaccini anti Covid. L'annuncio delle nuovi dosi arriva direttamente dalla struttura commissariale. «Sono circa 2,5 milioni le dosi di vaccini che giungeranno entro la giornata all'hub nazionale della Difesa all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare». Così il commissariato all'emergenza in una nota. «Si tratta, in particolare, di tre lotti distinti: oltre 2 milioni di Vaxzevria (AstraZeneca), più di 270 mila di Moderna e circa 160 mila di Janssen (Johnson&Johnson), che verranno ripartiti e poi distribuiti nei prossimi giorni a Regioni e Province autonome», prosegue il comunicato.

«L'approvvigionamento odierno, insieme a quello di 2,2 milioni di Pfizer avvenuto il 27 aprile, permetterà alle Regioni/Province autonome di consolidare il trend in crescita delle somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale nazionale, di cui si allega un riepilogo grafico su base settimanale». Così il commissariato all'emergenza Covid in una nota sull'arrivo oggi di 2,5 milioni di dosi degli altri tre vaccini che porta ad un totale di 4,7 mln di dosi in pochi giorni.